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Опубликовано 25 августа 2017, 08:12

Стали известны подробности мобильной игры по "Южному Парку"

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft

Фото © Ubisoft

Разработчики планируют выпустить дополнение к мультфильму, чтобы всё время быть на связи с фанатами.

Студия RedLynx будут выпускать новый контент для карточной игры South Park: Phone Destroyer по мере выхода новых эпизодов мультсериала "Южный Парк". По словам разработчиков, через несколько дней после появления новых персонажей в сериале они появятся и в игре.

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Разработчики мобильной игры по "Южному Парку" будут выпускать обновления постепенно

Фото © Ubisoft

Креативный директор RedLynx Джастин Суон добавил, что мобильная игра станет ещё одним местом, где авторы сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер смогут реализовывать свои идеи. За год выйдет десть эпизодов "Южного Парка" и столько же дополнений для мобильной игры.

South Park: Phone Destroyer выйдет до конца 2017 года на iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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