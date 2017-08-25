Стали известны подробности мобильной игры по "Южному Парку"

Разработчики планируют выпустить дополнение к мультфильму, чтобы всё время быть на связи с фанатами.

Студия RedLynx будут выпускать новый контент для карточной игры South Park: Phone Destroyer по мере выхода новых эпизодов мультсериала "Южный Парк". По словам разработчиков, через несколько дней после появления новых персонажей в сериале они появятся и в игре.

Разработчики мобильной игры по "Южному Парку" будут выпускать обновления постепенно Фото © Ubisoft

Креативный директор RedLynx Джастин Суон добавил, что мобильная игра станет ещё одним местом, где авторы сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер смогут реализовывать свои идеи. За год выйдет десть эпизодов "Южного Парка" и столько же дополнений для мобильной игры.