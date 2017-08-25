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Опубликовано 25 августа 2017, 08:36

Авторы Final Fantasy XV прокомментировали выпуск эротических модификаций

Фото &copy; Square Enix

Фото © Square Enix

Руководитель разработки популярной RPG высказал своё мнение насчёт авторского контента.

Геймдизайнер Хадзиме Табата заявил, что у него и других разработчиков были опасения по поводу модификаций, которые появятся после выхода Final Fantasy XV на ПК. В первую очередь команда думает о том, что пользователи начнут раздевать персонажей.

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Square Enix прокомментировала эротические модификации для Final Fantasy XV

Фото © Square Enix

Разработчики приняли решение оставить поддержку модификаций в игре, а также дать пользователям полную свободу в этом вопросе. Хадзиме Табата не слишком одобряет подобный контент, однако решение останется на совести каждого игрока.

Final Fantasy XV для ПК выйдет в начале 2018 года.

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Сергей Сурепин
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