Авторы Final Fantasy XV прокомментировали выпуск эротических модификаций
Фото © Square Enix
Руководитель разработки популярной RPG высказал своё мнение насчёт авторского контента.
Геймдизайнер Хадзиме Табата заявил, что у него и других разработчиков были опасения по поводу модификаций, которые появятся после выхода Final Fantasy XV на ПК. В первую очередь команда думает о том, что пользователи начнут раздевать персонажей.
Square Enix прокомментировала эротические модификации для Final Fantasy XV
Фото © Square Enix
Разработчики приняли решение оставить поддержку модификаций в игре, а также дать пользователям полную свободу в этом вопросе. Хадзиме Табата не слишком одобряет подобный контент, однако решение останется на совести каждого игрока.
Final Fantasy XV для ПК выйдет в начале 2018 года.