По меньшей мере пятеро полицейских погибли при атаке боевиков в Мьянме
Государственный флаг Мьянмы. Фото: © Twitter/SPRA_W6
Боевики провели координированные атаки на 24 полицейских поста в попытке проникнуть на военную базу.
Как минимум пятеро стражей порядка погибли в результате нападения исламских боевиков на полицейские блокпосты в штате Ракхайн на западе Мьянмы, передаёт агентство Reuters.
По данным агентства, злоумышленники атаковали 24 полицейских поста и попытались прорваться на военную базу. Правоохранителям удалось уничтожить не менее семи нападавших.