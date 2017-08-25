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Регион
Опубликовано 25 августа 2017, 07:11

По меньшей мере пятеро полицейских погибли при атаке боевиков в Мьянме

Государственный флаг Мьянмы. Фото: &copy; Twitter/SPRA_W6

Государственный флаг Мьянмы. Фото: © Twitter/SPRA_W6

Боевики провели координированные атаки на 24 полицейских поста в попытке проникнуть на военную базу.

Как минимум пятеро стражей порядка погибли в результате нападения исламских боевиков на полицейские блокпосты в штате Ракхайн на западе Мьянмы, передаёт агентство Reuters.

По данным агентства, злоумышленники атаковали 24 полицейских поста и попытались прорваться на военную базу. Правоохранителям удалось уничтожить не менее семи нападавших.

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Эмила Сидорова
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