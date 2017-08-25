По меньшей мере пятеро полицейских погибли при атаке боевиков в Мьянме

Боевики провели координированные атаки на 24 полицейских поста в попытке проникнуть на военную базу.

Как минимум пятеро стражей порядка погибли в результате нападения исламских боевиков на полицейские блокпосты в штате Ракхайн на западе Мьянмы, передаёт агентство Reuters.