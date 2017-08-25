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Опубликовано 25 августа 2017, 08:58

Стали известны победители Gamescom award 2017

Организаторы самой крупной европейской игровой выставки выбрали лучшие проекты этого года.

Фото &copy; REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay

Выставка Gamescom 2017 подходит к концу. Организаторы назвали победителей премии Gamescom award.

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Названы победители Gamescom award 2017

Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay

Лучшей игрой для PS4 стала Assassin's Creed: Origins, для Xbox One — Middle-earth: Shadow of War, для ПК — Kingdom Come: Deliverance, а лучшей игрой для Switch стала Super Mario Odyssey. С остальными победителями вы можете ознакомиться ниже:

  • Лучший боевик — Super Mario Odyssey
  • Лучшая ролевая игра — Ni No Kuni II: Revenant Kingdom
  • Лучшая игра для всей семьи — Super Mario Odyssey
  • Лучший симулятор — Project Cars 2
  • Лучшая гонка — Forza Motorsport 7
  • Лучшая социальная или онлайновая игра — Destiny 2
  • Лучший VR-проект — Fallout 4 VR
  • Лучшая казуальная игра — Hidden Agenda
  • Лучшая головоломка — God's Trigger
  • Лучшая стратегия — Mario & Rabbids: Kingdom Battle
  • Лучшая мобильная игра — Metroid: Samus Returns
  • Лучший аддон или DLC — Battlefield 1 "Во имя царя"
  • Лучшая инди-игра — Double Kick Heroes
  • Лучший мультиплеер — Destiny 2
  • Лучшая спортивная игра — PES 2018
  • Лучший стенд — Electronic Arts
  • Лучшее железо — Xbox One X
  • Самая желанная игра, выбор посетителей выставки — Super Mario Odyssey
  • Лучшая игра Gamescom 2017 — Super Mario Odyssey
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