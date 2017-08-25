Стали известны победители Gamescom award 2017
Организаторы самой крупной европейской игровой выставки выбрали лучшие проекты этого года.
Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay
Выставка Gamescom 2017 подходит к концу. Организаторы назвали победителей премии Gamescom award.
Названы победители Gamescom award 2017
Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay
Лучшей игрой для PS4 стала Assassin's Creed: Origins, для Xbox One — Middle-earth: Shadow of War, для ПК — Kingdom Come: Deliverance, а лучшей игрой для Switch стала Super Mario Odyssey. С остальными победителями вы можете ознакомиться ниже:
- Лучший боевик — Super Mario Odyssey
- Лучшая ролевая игра — Ni No Kuni II: Revenant Kingdom
- Лучшая игра для всей семьи — Super Mario Odyssey
- Лучший симулятор — Project Cars 2
- Лучшая гонка — Forza Motorsport 7
- Лучшая социальная или онлайновая игра — Destiny 2
- Лучший VR-проект — Fallout 4 VR
- Лучшая казуальная игра — Hidden Agenda
- Лучшая головоломка — God's Trigger
- Лучшая стратегия — Mario & Rabbids: Kingdom Battle
- Лучшая мобильная игра — Metroid: Samus Returns
- Лучший аддон или DLC — Battlefield 1 "Во имя царя"
- Лучшая инди-игра — Double Kick Heroes
- Лучший мультиплеер — Destiny 2
- Лучшая спортивная игра — PES 2018
- Лучший стенд — Electronic Arts
- Лучшее железо — Xbox One X
- Самая желанная игра, выбор посетителей выставки — Super Mario Odyssey
- Лучшая игра Gamescom 2017 — Super Mario Odyssey