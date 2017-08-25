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Регион
Опубликовано 25 августа 2017, 08:17

Снова в школу. 1 сентября в Москве пройдёт без дождей

Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Утро в столице ожидается солнечным, но прохладным из-за скандинавского антициклона.

Специалисты погодного центра "Фобос" заявили, что первый осенний день в Москве пройдёт в комфортных погодных условиях и без осадков.

— Где-то в ночь с 31 августа на 1 сентября придёт скандинавский антициклон, поэтому, скорее всего, детей ждут комфортные погодные условия. Солнечно, без осадков, — цитирует РИА "Новости" синоптиков.

Отмечается, что на утреннюю линейку школьникам всё же придётся одеться потеплее, так как ожидается температура от 8 до 13 градусов. Однако в течение дня столбики термометров в столичном регионе поднимутся до 18–23 градусов.

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Дарья Лебедева
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