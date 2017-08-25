Путин поздравил народную артистку РФ Маргариту Терехову с 75-летним юбилеем
Маргарита Терехова.
Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Маргариту Терехову с 75-летием. Глава государства пожелал народной артистке РФ здоровья и всего самого доброго. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Ваш профессиональный, творческий путь — свидетельство яркого драматического таланта, мастерства и самоотдачи, подтверждение того, что истинный Мастер всегда верен высоким принципам творчества, созидания, гуманизма, — отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента РФ.
Терехову также поздравил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.