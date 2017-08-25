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Регион
Опубликовано 25 августа 2017, 08:18

Путин поздравил народную артистку РФ Маргариту Терехову с 75-летним юбилеем

Маргарита Терехова.&nbsp; Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Маргарита Терехова. 

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Маргариту Терехову с 75-летием. Глава государства пожелал народной артистке РФ здоровья и всего самого доброго. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Ваш профессиональный, творческий путь — свидетельство яркого драматического таланта, мастерства и самоотдачи, подтверждение того, что истинный Мастер всегда верен высоким принципам творчества, созидания, гуманизма, — отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента РФ.

Терехову также поздравил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

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Янковская Ольга
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