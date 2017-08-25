Ярко и безопасно. Роспотребнадзор дал советы, как выбрать портфель для школьника

В ведомстве отметили, что изделия должны быть контрастными и соответствовать нормам безопасности.

В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать соответствующий всем требованиям безопасности школьный портфель. Как сообщается на сайте ведомства, при покупке товаров для детей нужно изучить информацию, которая размещена на маркировке. В том случае, если покупатель сомневается в качестве и безопасности товара, он может запросить документы, подтверждающие их.

В ведомстве отметили, что школьные портфели и ранцы должны быть изготовлены из материалов контрастных цветов и иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане, а для детей младшего школьного возраста они также должны иметь формоустойчивую спинку.

Что касается размера изделия, то для учащихся начальных классов портфели должны иметь длину или высоту 30–36 сантиметров, высоту передней стенки порядка 22–26 сантиметров и ширину от 6 до 10 сантиметров. Длина плечевого ремня должна быть не менее 60–70 сантиметров.