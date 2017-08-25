Square Enix анонсировала ремейк Secret of Mana

Square Enix показала дебютный трейлер ремейка Secret of Mana, одной из ранних игр студии, вышедшей на приставку SNES в 1993 году.

Новая версия создавалась с нуля, и теперь вместо двухмерных спрайтов игровой мир создан из трёхмерных моделей, а также были записаны новые музыкальные композиции и озвучка персонажей. Одной из особенностей ремейка станет наличие мультиплеера на трёх игроков.