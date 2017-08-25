Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2017, 16:49

Square Enix анонсировала ремейк Secret of Mana

Компания Square Enix представила ремейк классической японской ролевой игры Secret of Mana.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Square Enix NA

Скриншот видео: youtube.com/Square Enix NA

Square Enix показала дебютный трейлер ремейка Secret of Mana, одной из ранних игр студии, вышедшей на приставку SNES в 1993 году.

Новая версия создавалась с нуля, и теперь вместо двухмерных спрайтов игровой мир создан из трёхмерных моделей, а также были записаны новые музыкальные композиции и озвучка персонажей. Одной из особенностей ремейка станет наличие мультиплеера на трёх игроков.

image

Square Enix анонсировала ремейк Secret of Mana

Скриншот видео: youtube.com/Square Enix NA

Secret of Mana выйдет на PC, PS4 и PS Vita 15 февраля 2018 года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • squareenix
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar