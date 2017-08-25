Square Enix анонсировала ремейк Secret of Mana
Компания Square Enix представила ремейк классической японской ролевой игры Secret of Mana.
Square Enix показала дебютный трейлер ремейка Secret of Mana, одной из ранних игр студии, вышедшей на приставку SNES в 1993 году.
Новая версия создавалась с нуля, и теперь вместо двухмерных спрайтов игровой мир создан из трёхмерных моделей, а также были записаны новые музыкальные композиции и озвучка персонажей. Одной из особенностей ремейка станет наличие мультиплеера на трёх игроков.
Square Enix анонсировала ремейк Secret of Mana
Secret of Mana выйдет на PC, PS4 и PS Vita 15 февраля 2018 года.