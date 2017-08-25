Сценарист Half-Life опубликовал сюжет продолжения игры

Марк Лэйдлоу, в прошлом сценарист компании Valve, работавший над серией Half-Life, опубликовал в своём личном блоге запись под названием Epistle 3 ("Послание 3"). Судя по содержанию текста, Лэйдлоу решил выложить сюжет Half-Life 2: Episode 3, так и не увидевшей свет. В рассказе изменены все имена: например, Гордон Фриман упоминается как Гертруда Фримонт.

В записи описывается сюжет отменённой игры, которая бы рассказала о финальной операции сопротивления людей и о том, как закончилась история с инопланетным вторжением. Лэйдлоу написал сложный научно-фантастический рассказ с путешествиями во времени и между измерениями и множеством личных драм. Сам сценарист называет опубликованный текст фанфиком, чтобы избежать легальных проблем с бывшим работодателем.

Многие фанаты до сих пор ждут анонса продолжения серии Half-Life, последний эпизод которой оставил множество вопросов, ответы на которые игроки должны были получить в следующей игре. Тем не менее похоже, что Valve уже никогда не анонсирует новую часть Half-Life.