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Опубликовано 25 августа 2017, 17:17

Microsoft жалеет о раннем анонсе Crackdown 3

Представитель Microsoft Studios Publishing заявила, что ранний анонс Crackdown 3 был ошибкой.

Фото: &copy; Xbox

Фото: © Xbox

Генеральный менеджер Microsoft Studios Publishing Шэннон Лофтис рассказала о том, что компания жалеет о решении анонсировать экшен Crackdown 3 на E3 2014.

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Microsoft жалеет о раннем анонсе Crackdown 3

Фото: © Xbox

Хотя игру представили более трёх лет назад, она до сих пор не была выпущена. По словам Лофтис, это связано с тем, что команде разработчиков нужно больше времени на доработку Crackdown 3. Из-за того что игру представили очень рано, Microsoft старалась выпустить её как можно раньше. Сперва Crackdown 3 должна была выйти в 2016 году, позже игру отложили на 7 ноября 2017 года. Совсем недавно Microsoft сообщила о ещё одном переносе, до весны 2018 года.

Недавно представители Microsoft говорили, что ранний анонс повредил другой игре для Xbox One — слешеру Scalebound. В отличие от Crackdown 3, эту игру решили отменить.

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Станислав Погорский
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