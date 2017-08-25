Microsoft жалеет о раннем анонсе Crackdown 3
Представитель Microsoft Studios Publishing заявила, что ранний анонс Crackdown 3 был ошибкой.
Фото: © Xbox
Генеральный менеджер Microsoft Studios Publishing Шэннон Лофтис рассказала о том, что компания жалеет о решении анонсировать экшен Crackdown 3 на E3 2014.
Microsoft жалеет о раннем анонсе Crackdown 3
Фото: © Xbox
Хотя игру представили более трёх лет назад, она до сих пор не была выпущена. По словам Лофтис, это связано с тем, что команде разработчиков нужно больше времени на доработку Crackdown 3. Из-за того что игру представили очень рано, Microsoft старалась выпустить её как можно раньше. Сперва Crackdown 3 должна была выйти в 2016 году, позже игру отложили на 7 ноября 2017 года. Совсем недавно Microsoft сообщила о ещё одном переносе, до весны 2018 года.
Недавно представители Microsoft говорили, что ранний анонс повредил другой игре для Xbox One — слешеру Scalebound. В отличие от Crackdown 3, эту игру решили отменить.