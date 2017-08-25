Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy выйдут на Nintendo Switch
Nintendo объявила о скором выходе двух игровых сериалов от Telltale на консоль Switch.
Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Компания Nintendo of America опубликовала твит, в котором сообщила о грядущем релизе игровых сериалов Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy на Nintendo Switch.
Get ready to defend the galaxy or become the Dark Knight when more @telltalegames adventures arrive on #NintendoSwitch! pic.twitter.com/4TncanjMgf— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 24 августа 2017 г.
Выход этих сериалов на платформе Nintendo станет продолжением сотрудничества со студией Telltale, которая планирует выпускать все будущие проекты для гибридной консоли Switch.
Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy выйдут на Nintendo Switch
Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Точные даты выхода Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy на Nintendo Switch пока не сообщаются, однако можно предположить, что это случится уже совсем скоро.