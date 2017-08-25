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Опубликовано 25 августа 2017, 17:34

Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy выйдут на Nintendo Switch

Nintendo объявила о скором выходе двух игровых сериалов от Telltale на консоль Switch.

Фото: &copy; REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Компания Nintendo of America опубликовала твит, в котором сообщила о грядущем релизе игровых сериалов Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy на Nintendo Switch.

Выход этих сериалов на платформе Nintendo станет продолжением сотрудничества со студией Telltale, которая планирует выпускать все будущие проекты для гибридной консоли Switch.

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Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy выйдут на Nintendo Switch

Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Точные даты выхода Batman: The Enemy Within и Guardians of the Galaxy на Nintendo Switch пока не сообщаются, однако можно предположить, что это случится уже совсем скоро.

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Станислав Погорский
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