В Сети появилась информация о ремейке Yakuza 2

Пользователь форума NeoGAF увидел в магазине PS Store страницу игры Yakuza Kiwami 2. Так будет называться ремейк японского экшена Yakuza 2, вышедшего на PS2 в 2006 году.

Согласно информации на странице Yakuza Kiwami 2, игра разрабатывается на движке Yakuza 6 и выйдет на PS4 уже 17 декабря этого года. До этого, 29 августа, в продажу поступит Yakuza Kiwami, аналогичный ремейк первой части серии.

Официальный анонс Yakuza Kiwami 2 должен состояться на презентации Yakuza Studio 26 августа. Разработчики уже прокомментировали утечку и сообщили, что фанатов всё ещё ждёт некий сюрприз.