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Опубликовано 25 августа 2017, 18:18

В Сети появилась информация о ремейке Yakuza 2

В магазине PS Store преждевременно появилась страница ремейка японского экшена Yakuza 6.

Фото: &copy; PlayStation

Фото: © PlayStation

Пользователь форума NeoGAF увидел в магазине PS Store страницу игры Yakuza Kiwami 2. Так будет называться ремейк японского экшена Yakuza 2, вышедшего на PS2 в 2006 году.

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В Сети появилась информация о ремейке Yakuza 2

Фото: © PlayStation

Согласно информации на странице Yakuza Kiwami 2, игра разрабатывается на движке Yakuza 6 и выйдет на PS4 уже 17 декабря этого года. До этого, 29 августа, в продажу поступит Yakuza Kiwami, аналогичный ремейк первой части серии.

Официальный анонс Yakuza Kiwami 2 должен состояться на презентации Yakuza Studio 26 августа. Разработчики уже прокомментировали утечку и сообщили, что фанатов всё ещё ждёт некий сюрприз.

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Станислав Погорский
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