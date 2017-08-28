Российские антифа создали игру, где надо убивать полицейских

В ближайшее время частной группой разработчиков запланирован выпуск компьютерной игры Sharp Shooter, герой которой убивает с помощью различных подручных средств сотрудников полиции и Росгвардии, поджигает коктейлями Молотова их автомашины и т.д. Авторы игры говорят, что создали игру "про то, с чем хорошо знакомы" сами.

Название игры отсылает к субкультуре скинхедов-антифашистов SHARP (Skinheads Against Racial Prejudices), символика которой щедро изображена в квартире главного героя. При этом жертвами стрелка на опубликованных компанией HeadHunters Games (по сути, это просто группа разработчиков-любителей) видео геймплея игры становятся в основном сотрудники органов правопорядка в форме: на двух демках герой давит их скутером, бьёт пудовой гирей, режет осколками стекла, травит газом из баллончика, расстреливает из огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматическое) и т.д.

Реализована в игре и возможность поджигать коктейлем Молотова автомобили полиции, "неправильные" офисные помещения и т.д.

То, что это не шуточные видео, подтверждает интервью, данное на днях разработчиками игры популярному в антифа среде журналу "Автоном". В нём есть ряд интересных моментов.

— Мы решили сделать игру про то, с чем хорошо знакомы, — утверждают они. — Участвовали и стараемся участвовать в протестных и других акциях. Да, государство почти закрутило гайки и раньше (до "химкинского дела" особенно) было лучше, но социальная активность последних месяцев вселяет оптимизм.

Представители "красных скинхедов" действительно ранее участвовали в столкновениях с полицией, например, во время проведения саммита G8 в Петербурге в 2006 году. В 2009–2011 годах в Москве леваки многократно поджигали здания ОВД и опорных пунктов полиции, управ, прокуратур, военкоматов и т.д., сообщая об этом затем на своих интернет-ресурсах. Самым известным из таковых был сайт "Чёрный блок" (такое название носит вооружённый отряд анархистов на западных акциях антиглобалистов).

Апогеем левого террора стали взрывы самодельных бомб на территории ОВД "Замоскворечье" 3 мая 2011 года и поста ДПС на 22-м км МКАД 7 июня того же года. В первом случае ранение получил сотрудник полиции, в другом жертв удалось избежать, хотя их явно планировали. В заявлении на сайте "Чёрный блок", сопровождавшемся выкладкой видео взрыва, говорилось, что сотрудники ДПС "ничем не лучше остальных полиционеров и давно заслужили возмездия".

Массовые уличные бои антифа с ОМОНом реализованы и в игре. Антифа — уже не скинхеды, а анархисты со своими чёрно-красными флагами и в типичных для Чёрного блока чёрных одеждах, повязках и очках — вооружены обрезками арматуры и закидывают ОМОН коктейлями Молотова. В своём паблике в соцсети "ВКонтакте" создатели игры сопроводили скриншот этих боев текстом с анонсом "устроить самую большую массовую драку в истории ФПС-игр" (First-Person Shooter — шутер от первого лица).

В сопровождающем тексте создатели игры добавляют, что "наша игра не делает акцент только на субкультурном насилии", то есть жертвы героя — не только разнообразные фашисты, но и представители власти.

В настоящее время создатели игры, судя по их паблику, заканчивают бета-тестирование.