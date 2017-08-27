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Регион
Опубликовано 27 августа 2017, 10:25

В Мьянме 4 тысячи человек эвакуированы из-за столкновений

Фото: &copy; REUTERS/Simon Lewis

Фото: © REUTERS/Simon Lewis

Огромное количество мирных жителей бегут в Бангладеш, а власти страны уже выразили обеспокоенность по этому поводу.

В связи со столкновениями в Мьянме, штат Ракхайн, власти были вынуждены эвакуировать около четырёх тысяч человек. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Напомним, что боевики в пятницу утром начали нападать на полицейские блокпосты, а также пытались захватить военную базу. В результате погибло по меньшей мере 12 силовиков.

Нужно заметить, что столкновения с полицией продолжились и в субботу. Тогда жертвами беспорядков стали 98 человек, большая часть из которых — боевики.

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Сергей Асташов
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