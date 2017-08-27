В Мьянме 4 тысячи человек эвакуированы из-за столкновений
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Огромное количество мирных жителей бегут в Бангладеш, а власти страны уже выразили обеспокоенность по этому поводу.
В связи со столкновениями в Мьянме, штат Ракхайн, власти были вынуждены эвакуировать около четырёх тысяч человек. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Напомним, что боевики в пятницу утром начали нападать на полицейские блокпосты, а также пытались захватить военную базу. В результате погибло по меньшей мере 12 силовиков.
Нужно заметить, что столкновения с полицией продолжились и в субботу. Тогда жертвами беспорядков стали 98 человек, большая часть из которых — боевики.