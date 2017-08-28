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Опубликовано 28 августа 2017, 08:35

Microsoft прекратила продажи Xbox One

Оригинальная версия консоли более не распространяется в онлайн-магазине компании в США.

Компания Microsoft теперь предлагает покупателям из США приобрести только обновлённую версию консоли Xbox One S. Вместе с этим можно оформить предварительный заказ на Xbox One X.

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Продажи оригинальной Xbox One прекратились

Фото: © Flickr/Riveredger

Вместе с этим можно приобрести восстановленные оригинальные Xbox One. Цена снижена — 200 долларов (примерно 12 тысяч рублей). В британских магазинах старых моделей более не осталось.

Напомним, оригинальная Xbox One поступила в продажу в конце 2013 года. Выход Xbox One X ожидается 7 ноября 2017 года, цена — 500 долларов (в России — 40 тысяч рублей).

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Сергей Сурепин
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