Microsoft прекратила продажи Xbox One

Оригинальная версия консоли более не распространяется в онлайн-магазине компании в США.

Компания Microsoft теперь предлагает покупателям из США приобрести только обновлённую версию консоли Xbox One S. Вместе с этим можно оформить предварительный заказ на Xbox One X.

Продажи оригинальной Xbox One прекратились Фото: © Flickr/Riveredger

Вместе с этим можно приобрести восстановленные оригинальные Xbox One. Цена снижена — 200 долларов (примерно 12 тысяч рублей). В британских магазинах старых моделей более не осталось.