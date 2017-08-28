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Опубликовано 28 августа 2017, 08:47

Фанаты Half-Life раскритиковали Dota 2

Пользователи негативно отзываются об игре Valve в связи с публикацией возможного сценария третьего эпизода Half-Life 2.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Бывший сценарист Valve Марк Лэйдлоу опубликовал возможный сценарий продолжения серии Half-Life. После этого фанаты игры начали оставлять негативные отзывы другому проекту владельцев Steam — Dota 2.

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Поклонники Half-Life критикуют Dota 2 в Steam

Фото © Valve Corporation

Пользователи считают, что Valve сейчас интересует не разработка игр, а только продажа внутриигровых предметов в популярных многопользовательских проектах. Ранее разработчики анонсировали карточную игру по Dota 2, тем самым расстроив фанатов.

Напомним, последняя сюжетная однопользовательская игра Valve вышла в 2011 году — это была Portal 2.

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Сергей Сурепин
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