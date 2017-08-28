Фанаты Half-Life раскритиковали Dota 2
Пользователи негативно отзываются об игре Valve в связи с публикацией возможного сценария третьего эпизода Half-Life 2.
Фото © Valve Corporation
Бывший сценарист Valve Марк Лэйдлоу опубликовал возможный сценарий продолжения серии Half-Life. После этого фанаты игры начали оставлять негативные отзывы другому проекту владельцев Steam — Dota 2.
Поклонники Half-Life критикуют Dota 2 в Steam
Фото © Valve Corporation
Пользователи считают, что Valve сейчас интересует не разработка игр, а только продажа внутриигровых предметов в популярных многопользовательских проектах. Ранее разработчики анонсировали карточную игру по Dota 2, тем самым расстроив фанатов.
Напомним, последняя сюжетная однопользовательская игра Valve вышла в 2011 году — это была Portal 2.