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Опубликовано 28 августа 2017, 09:15

Авторы Divinity: Original Sin 2 озвучат все диалоги

Разработчики решили записать около миллиона слов, всего озвучено более тысячи персонажей.

Фото &copy; Larian Studios

Фото © Larian Studios

Студия Larian изначально не планировала озвучивать героев Divinity: Original Sin 2. Авторы игры считали, что для этого потребуется слишком много работы, но теперь их мнение поменялось.

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В Divinity: Original Sin 2 будет полная озвучка

Фото © Larian Studios

Разработчикам пришлось нанять 80 актёров, среди которых есть Гарри Хадден-Патон и Алекс Вилтон Риган. Ранее они работали над Dragon Age: Inquisition.

Сейчас Divinity: Original Sin 2 находится в раннем доступе Steam. Игра выйдет 14 сентября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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