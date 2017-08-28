Авторы Divinity: Original Sin 2 озвучат все диалоги
Разработчики решили записать около миллиона слов, всего озвучено более тысячи персонажей.
Фото © Larian Studios
Студия Larian изначально не планировала озвучивать героев Divinity: Original Sin 2. Авторы игры считали, что для этого потребуется слишком много работы, но теперь их мнение поменялось.
В Divinity: Original Sin 2 будет полная озвучка
Фото © Larian Studios
Разработчикам пришлось нанять 80 актёров, среди которых есть Гарри Хадден-Патон и Алекс Вилтон Риган. Ранее они работали над Dragon Age: Inquisition.
Сейчас Divinity: Original Sin 2 находится в раннем доступе Steam. Игра выйдет 14 сентября 2017 года.