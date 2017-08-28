PlayerUnknown's Battlegrounds обогнала Dota 2
Впервые за долгое время в Steam сменился лидер среди самых популярных видеоигр у пользователей.
В эти выходные PlayerUnknown's Battlegrounds стала лидером в списке самых популярных игр Steam. Количество пользователей, которые одновременно играли в шутер, превысило отметку в 800 тысяч.
PlayerUnknown's Battlegrounds стала популярнее Dota 2
Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds
Вместе с этим число игроков за выходные 26–27 августа у PlayerUnknown's Battlegrounds также было больше, чем у Dota 2. Впервые за долгое время проект Valve утратил лидерство в рейтинге Steam.
Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе. Финальный релиз запланирован на конец этого года.