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Регион
Опубликовано 28 августа 2017, 10:11

PlayerUnknown's Battlegrounds обогнала Dota 2

Впервые за долгое время в Steam сменился лидер среди самых популярных видеоигр у пользователей.

В эти выходные PlayerUnknown's Battlegrounds стала лидером в списке самых популярных игр Steam. Количество пользователей, которые одновременно играли в шутер, превысило отметку в 800 тысяч.

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PlayerUnknown's Battlegrounds стала популярнее Dota 2

Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds

Вместе с этим число игроков за выходные 26–27 августа у PlayerUnknown's Battlegrounds также было больше, чем у Dota 2. Впервые за долгое время проект Valve утратил лидерство в рейтинге Steam.

Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе. Финальный релиз запланирован на конец этого года.

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Сергей Сурепин
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