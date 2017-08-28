Вратарь "привёз" нелепейший гол в чемпионате Шотландии — видео

Скотт Фокс, голкипер команды "Росс Каунти" из посёлка с пятитысячным населением Дингуолл вспомнил навыки футбола из деревенского прошлого. В собственной штрафной он сначала обвёл игрока соперников Альфредо Морелоса, но затем замешкался и просто отдал мяч снова появившемуся с тыла колумбийцу.