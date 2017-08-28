Вратарь "привёз" нелепейший гол в чемпионате Шотландии — видео
Фото: YouTube/SPFL
Курьёзный случай произошёл на 41-й минуте матча Шотландской премьер-лиги между "Росс Каунти" и "Глазго Рейнджерс".
Скотт Фокс, голкипер команды "Росс Каунти" из посёлка с пятитысячным населением Дингуолл вспомнил навыки футбола из деревенского прошлого. В собственной штрафной он сначала обвёл игрока соперников Альфредо Морелоса, но затем замешкался и просто отдал мяч снова появившемуся с тыла колумбийцу.
Not really sure what Ross County 'keeper Scott Fox was waiting for at the weekend against Rangers. Will he claim the assist? #Staggies pic.twitter.com/WmaL8tT8Hp— StanJames.com (@stanjames) 28 августа 2017 г.
В итоге "рейнджеры" выиграли поединок со счётом 3:1.