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Регион
Опубликовано 28 августа 2017, 11:42

Вратарь "привёз" нелепейший гол в чемпионате Шотландии — видео

Фото: YouTube/SPFL

Фото: YouTube/SPFL

Курьёзный случай произошёл на 41-й минуте матча Шотландской премьер-лиги между "Росс Каунти" и "Глазго Рейнджерс".

Скотт Фокс, голкипер команды "Росс Каунти" из посёлка с пятитысячным населением Дингуолл вспомнил навыки футбола из деревенского прошлого. В собственной штрафной он сначала обвёл игрока соперников Альфредо Морелоса, но затем замешкался и просто отдал мяч снова появившемуся с тыла колумбийцу.

В итоге "рейнджеры" выиграли поединок со счётом 3:1.

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Дмитрий Кузнецов
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