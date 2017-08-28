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Опубликовано 28 августа 2017, 09:44

Киберспортсмен из Белоруссии стал чемпионом мира по Quake Champions

Финал первого мирового турнира по многопользовательскому шутеру прошёл 26 августа в США.

26 августа в Далласе, штат Техас, состоялся чемпионат мира по Quake Champions. Разработчики провели его в рамках фестиваля QuakeCon.

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Чемпион мира по Quake Champions — киберспортсмен из Белоруссии

Фото: © store.steampowered.com

Победителем стал 19-летий Никита clawz Марчинский. В финале он обыграл голландца Сандера Vo0 Каасъягера. Они отыграли пять матчей.

Киберспортсмен получил не только 100 тысяч долларов, но и часть денег, присуждённых его команде 2z за победу в соревнованиях по режиму Sacrifice. Киберспортсмен из России Антон Cooller Синьгов занял третье место.

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Сергей Сурепин
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