Киберспортсмен из Белоруссии стал чемпионом мира по Quake Champions

Финал первого мирового турнира по многопользовательскому шутеру прошёл 26 августа в США.

26 августа в Далласе, штат Техас, состоялся чемпионат мира по Quake Champions. Разработчики провели его в рамках фестиваля QuakeCon.

Чемпион мира по Quake Champions — киберспортсмен из Белоруссии Фото: © store.steampowered.com

Победителем стал 19-летий Никита clawz Марчинский. В финале он обыграл голландца Сандера Vo0 Каасъягера. Они отыграли пять матчей.