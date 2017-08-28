До конца года в России будет открыто рекордное количество школ

Как рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в новых образовательных учреждениях смогут учиться порядка 100 тысяч человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о подготовке к началу учебного года заявил, что до конца текущего года в России будет открыто рекордное число новых школ, сообщает ТАСС.

— К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года — ещё 94, в них сможет учиться почти 100 тысяч человек, — отметил Медведев.