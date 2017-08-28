Конец лета в Москве будет солнечным и тёплым

Уже через два дня дожди в российской столице прекратятся, и последние дни августа будут по-летнему тёплыми.

В последние деньки августа в Москву вернётся летняя погода: действие циклона из Западной Европы прекратится и уже в среду небо прояснится, а температура поднимется до 30 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Гидрометцентра РФ.

Понедельник и вторник последней летней недели будут прохладными, пасмурными и дождливыми. Так, завтра дневные температуры в столице задержатся на отметке 15–17 градусов, в области — от 12 до 17 градусов. Будут кратковременные осадки. Со среды погода начнёт меняться — дождя не будет, а воздух прогреется до нормальных для этого времени года 19–20 градусов.

В последний день августа, четверг, станет ещё теплее — 20–22 градусов в Москве, по области до 23 градусов. Погодное лето продлится и в первый день осени — как обещают синоптики, в День знаний воздух прогреется до 20–25 градусов.