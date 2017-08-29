Расшифровано первое толкование Библии: "Не надо читать Евангелие буквально"

Хью Хьютон выяснил, что стремление воспринимать Библию как серию аллегорий возникло значительно раньше, чем предполагали исследователи. Именно так воспринимал священный текст Фортунатиан Аквилейский — христианский писатель, живший в царствование императора Констанция.

Ранее учёные склонялись к мнению, что первые христианские авторы воспринимали Библию как пересказ событий, происходивших в реальности. Но теперь исследователи могут утверждать, что уже в IV веке философы рассуждали об аллегорической стороне Библии и интересовались в первую очередь их символизмом.

Этот подход разительно отличается от современного библейского литерализма, запрещающего любые трактовки Библии, кроме буквальных. Так, последователи этого учения убеждены, что Земле шесть тысяч лет и она была сотворена за семь дней. Сейчас латинский вариант текста Фортунатиана Аквилейского переводят на английский язык, и уже в ближайшее время он будет представлен широкой публике.