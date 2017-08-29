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Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 06:30

Расшифровано первое толкование Библии: "Не надо читать Евангелие буквально"

Хью Хьютон, текстолог из Бирмингемского университета, проанализировал комментарии к Евангелию Фортунатиана Аквилейского, жившего в IV веке. Это сочинение считалось утерянным в течение полутора тысячелетий и было вновь обретено лишь в начале 2000-х.

Хью Хьютон выяснил, что стремление воспринимать Библию как серию аллегорий возникло значительно раньше, чем предполагали исследователи. Именно так воспринимал священный текст Фортунатиан Аквилейский — христианский писатель, живший в царствование императора Констанция.

Ранее учёные склонялись к мнению, что первые христианские авторы воспринимали Библию как пересказ событий, происходивших в реальности. Но теперь исследователи могут утверждать, что уже в IV веке философы рассуждали об аллегорической стороне Библии и интересовались в первую очередь их символизмом.

Этот подход разительно отличается от современного библейского литерализма, запрещающего любые трактовки Библии, кроме буквальных. Так, последователи этого учения убеждены, что Земле шесть тысяч лет и она была сотворена за семь дней. Сейчас латинский вариант текста Фортунатиана Аквилейского переводят на английский язык, и уже в ближайшее время он будет представлен широкой публике.

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Татьяна Кондратьева
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