Расшифровано первое толкование Библии: "Не надо читать Евангелие буквально"
Хью Хьютон, текстолог из Бирмингемского университета, проанализировал комментарии к Евангелию Фортунатиана Аквилейского, жившего в IV веке. Это сочинение считалось утерянным в течение полутора тысячелетий и было вновь обретено лишь в начале 2000-х.
Хью Хьютон выяснил, что стремление воспринимать Библию как серию аллегорий возникло значительно раньше, чем предполагали исследователи. Именно так воспринимал священный текст Фортунатиан Аквилейский — христианский писатель, живший в царствование императора Констанция.
Ранее учёные склонялись к мнению, что первые христианские авторы воспринимали Библию как пересказ событий, происходивших в реальности. Но теперь исследователи могут утверждать, что уже в IV веке философы рассуждали об аллегорической стороне Библии и интересовались в первую очередь их символизмом.
Этот подход разительно отличается от современного библейского литерализма, запрещающего любые трактовки Библии, кроме буквальных. Так, последователи этого учения убеждены, что Земле шесть тысяч лет и она была сотворена за семь дней. Сейчас латинский вариант текста Фортунатиана Аквилейского переводят на английский язык, и уже в ближайшее время он будет представлен широкой публике.