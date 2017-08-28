Латвия тайно закупила у Швеции гранатомёты на 1 млн евро

О проведении переговоров со шведским предприятием SAAB Dynamics AB общественность не уведомляли.

Латвия закупила у Швеции партию противотанковых гранатомётов и боеприпасов почти на 1,1 миллиона евро. Как сообщает Delfi, сделка со шведским предприятием SAAB Dynamics AB была заключена тайно — общественность о ведении переговоров не уведомляли.