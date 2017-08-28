Латвия тайно закупила у Швеции гранатомёты на 1 млн евро
Столицы Латвии Рига. Фото © РИА Новости/Владимир Песня
О проведении переговоров со шведским предприятием SAAB Dynamics AB общественность не уведомляли.
Латвия закупила у Швеции партию противотанковых гранатомётов и боеприпасов почти на 1,1 миллиона евро. Как сообщает Delfi, сделка со шведским предприятием SAAB Dynamics AB была заключена тайно — общественность о ведении переговоров не уведомляли.
Латвийская армия не уточняет, о каких именно гранатомётах идёт речь, но известно, что их калибр составляет 84 миллиметра. Как пишет издание, сейчас Латвия использует старые гранатомёты Carl Gustaf аналогичного калибра. Вероятно, что теперь были приобретена их новая модификация.