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Опубликовано 28 августа 2017, 16:00

В Сети появились уровни из отменённой Half-Life 2: Episode Three

На сайте для игровых модификаций появились уровни, созданные Valve для Half-Life 2: Episode Three.

На сайте Moddb, где энтузиасты делятся модификациями для различных игр, были опубликованы уровни из Half-Life 2: Episode Three. Автор YouTube-канала Valve News Network запустил и продемонстрировал содержимое архива.

Всего в Сети появилось 11 уровней, которые якобы были разработаны командой Valve в 2013 году. Судя по всему, эти локации были частью раннего прототипа Half-Life 2: Episode Three и демонстрировали различные идеи для будущей игры. В Episode Three, помимо прочего, должны были появиться новая броня для врагов и лазерное оружие, способное стрелять сквозь стены.

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В Сети появились уровни из отменённой Half-Life 2: Episode Three

Фото: © Кадр из видео YouTube/The Half-Life 3 Beta Prototype Map Leak

Недавно бывший сценарист Valve Марк Лэйдлоу опубликовал в личном блоге пересказ сюжета того, что должно было стать заключительной частью серии Half-Life.

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Станислав Погорский
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