В Сети появились уровни из отменённой Half-Life 2: Episode Three

На сайте Moddb, где энтузиасты делятся модификациями для различных игр, были опубликованы уровни из Half-Life 2: Episode Three. Автор YouTube-канала Valve News Network запустил и продемонстрировал содержимое архива.

Всего в Сети появилось 11 уровней, которые якобы были разработаны командой Valve в 2013 году. Судя по всему, эти локации были частью раннего прототипа Half-Life 2: Episode Three и демонстрировали различные идеи для будущей игры. В Episode Three, помимо прочего, должны были появиться новая броня для врагов и лазерное оружие, способное стрелять сквозь стены.