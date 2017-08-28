Авторы Darkwood выложили свою игру на торрент-трекеры

Польская студия Acid Wizard Studio выложила собственную игру Darkwood на торрент-трекеры. По словам авторов, таким образом их проект смогут получить те, у кого не хватает денег. Так разработчики решили высказаться против сайтов, перепродающих ключи на игры по символической цене.

Acid Wizard рассказали, что они получили бесчисленное количество писем с просьбами выслать бесплатный ключ для загрузки игры. При этом многие отправители представляются блоггерами или журналистами, но в действительности лишь хотят получить копию игры, чтобы перепродать её на других сайтах.

По этой причине авторы Darkwood решили выложить игру на трекерах для бесплатной загрузки. Команда сообщила, что не собирается как-либо наказывать или высмеивать обладателей пиратских копий Darkwood. Тем не менее команда просит тех, кому понравится игра, после этого всё-таки приобрести её в Steam. Это позволит студии работать над новыми проектами.