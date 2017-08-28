В Сети появилась информация, указывающая на разработку новой видеоигры по мотивам "Игры престолов".

На страницах сайта крупной американской розничной сети Target было замечено упоминание товара Bethesda: Game of Thrones. Вероятно, издатель таких игр, как TES: Skyrim, Doom и Dishonored, работает над проектом по "Игре престолов".

В Сети появилась информация о видеоигре по сериалу "Игра престолов"

Кроме самого названия, вероятно, временного, получить какую-либо информацию об игре не удалось. Недавно глава Bethesda Тодд Говард заявлял, что компания работает над двумя очень масштабными проектами. "Игра престолов" может оказаться одним из них.

Последней игрой по мотивам всемирно известного шоу и серии книг был одноимённый игровой сериал от Telltale Games.