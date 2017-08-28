Uncharted: The Lost Legacy возглавила британский чарт продаж видеоигр

Uncharted: The Lost Legacy, последняя часть в популярной серии приключенческих игр от студии Naughty Dog, стартовала на первой строке британского чарта продаж видеоигр.

Следом за The Lost Legacy в рейтинге прошедшей недели идёт гоночный симулятор F1 2017 и Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — ещё одна эксклюзивная игра для PS4. Таким образом Uncharted: The Lost Legacy стала шестым эксклюзивом PlayStation за 2017 год, возглавившим британский рейтинг продаж.

Uncharted: The Lost Legacy доступна на PS4.