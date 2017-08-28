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Регион
Опубликовано 28 августа 2017, 17:28

Игровая выставка Gamescom 2017 установила новый рекорд посещаемости

Немецкую игровую выставку Gamescom в этом году посетило ещё больше людей, чем в прошлый раз.

В 2016 году игровую выставку Gamescom посетило 345 тысяч человек, что стало рекордом для мероприятия. В 2017 году выставка побила этот рекорд на пять тысяч посетителей. Также повысилось и количество участников конвенции: на Gamescom 2017 было представлено 919 компаний из 54 стран мира.

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Игровая выставка Gamescom 2017 установила новый рекорд посещаемости

Фото: © Flickr/Sergey Galyonkin

Согласно данным организаторов выставки, Gamescom 2017 посетили игроки, журналисты и разработчики из 106 стран. В этом году церемонию открытия мероприятия проводила Ангела Меркель, после чего канцлер Германии посетила несколько стендов и опробовала новинки индустрии.

Gamescom 2017 проходила в Кёльне с 22 по 26 августа.

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Станислав Погорский
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