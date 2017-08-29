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Регион
Опубликовано 28 августа 2017, 21:12

Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты

Глава КНДР Ким Чен Ын. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын. Фото: © KCNA/REUTERS

Японская телекомпания NHK сообщила со ссылкой на правительство страны об очередном запуске баллистической ракеты, произведённом Пхеньяном.

Отмечается, что ракета движется в направлении северной части Японии. Другие подробности пока не приводятся.

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Кирилл Бондарь
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