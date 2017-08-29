Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты
Глава КНДР Ким Чен Ын. Фото: © KCNA/REUTERS
Японская телекомпания NHK сообщила со ссылкой на правительство страны об очередном запуске баллистической ракеты, произведённом Пхеньяном.
BREAKING: North Korea has launched a missile, Japanese govt. warns it is headed towards Northern Japan -Reuters/NHK https://t.co/Vt689teLIk— CNBC (@CNBC) 28 августа 2017 г.
Отмечается, что ракета движется в направлении северной части Японии. Другие подробности пока не приводятся.