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Регион
Опубликовано 28 августа 2017, 21:34

КНДР запустила баллистическую ракету с территории Пхеньяна

Запуск северокорейской ракеты. Фото: &copy;&nbsp;KNCA/REUTERS

Запуск северокорейской ракеты. Фото: © KNCA/REUTERS

Запуск баллистической ракеты был произведён с территории Пхеньяна. Об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что пуск состоялся 29 августа в 5:27 утра по местному времени (28 августа 23:57 мск), а ракета полетела в направлении Восточного моря. Власти Японии призвали жителей северо-восточных регионов страны искать убежище.

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Анатолий Кривцов
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