КНДР запустила баллистическую ракету с территории Пхеньяна
Запуск северокорейской ракеты. Фото: © KNCA/REUTERS
Запуск баллистической ракеты был произведён с территории Пхеньяна. Об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
N. Korea fires missile from Pyongyang: S. Korean military https://t.co/HvI1Kef0sV— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 28 августа 2017 г.
Отмечается, что пуск состоялся 29 августа в 5:27 утра по местному времени (28 августа 23:57 мск), а ракета полетела в направлении Восточного моря. Власти Японии призвали жителей северо-восточных регионов страны искать убежище.