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Регион
Опубликовано 28 августа 2017, 21:41

СМИ сообщили о возможном запуске сразу нескольких ракет с территории КНДР

Ким Чен Ын со своими генералами. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/REUTERS

Ким Чен Ын со своими генералами. Фото: © KCNA/REUTERS

Телекомпания NHK‏ сообщила о том, что с территории Северной Кореи могли стартовать сразу несколько баллистических ракет, которые пролетели над японским островом Хоккайдо и упали в Тихий океан.

Власти страны через систему предупреждения J-Alert обратились к жителям с призывом искать убежища в надёжных зданиях или под землёй. Отмечается, что северокорейские ракеты не пролетали над территорией Японии с конца 90-х годов.

Информация о типе запущенной ракеты или ракет пока недоступна.

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Анатолий Кривцов
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