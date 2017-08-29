СМИ сообщили о возможном запуске сразу нескольких ракет с территории КНДР

Телекомпания NHK‏ сообщила о том, что с территории Северной Кореи могли стартовать сразу несколько баллистических ракет, которые пролетели над японским островом Хоккайдо и упали в Тихий океан.

Власти страны через систему предупреждения J-Alert обратились к жителям с призывом искать убежища в надёжных зданиях или под землёй. Отмечается, что северокорейские ракеты не пролетали над территорией Японии с конца 90-х годов.