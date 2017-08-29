Актёр озвучки Yakuza 2 пошутил про ядерную политику Кореи

Подобные высказывания он позволил себе во время презентации обновлённой версии игры.

Актёр озвучки Сусуму Тэрадзима во время пресс-конференции Yakuza Kiwami 2 решил пошутить. Он вспомнил ядерную политику Кореи, но не уточнил, какой именно.

На этой сцене сегодня находится несколько настоящих корейцев. Надеюсь, Корея не направит на нас свои ракеты Сусуму Тэрадзима, актёр озвучки

Подобным высказыванием актёр сделал отсылку к недавним новостям о проведении испытаний ракет малой дальности. В КНДР уже завершили подготовку к новому ядерному испытанию.

На презентации Yakuza Kiwami 2 прозвучала шутка про ядерные ракеты Кореи Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков