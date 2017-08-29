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Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 08:53

Sony сфокусируется на играх для виртуальной реальности

Фото: &copy; REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Разработчики пообещали выпустить по-настоящему хорошие проекты ближе к зимним праздникам.

Вице-президент по маркетингу Sony Асад Кизилбаш поделился планами компании на зимние праздники. По его словам, разработчики сфокусировались на PlayStation VR.

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Sony начнёт выпускать хорошие игры для PS VR

Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Кизилбаш добавил, что Sony подготовила хороший фундамент для крупных проектов. При этом разработчики должны будут задействовать весь творческий потенциал.

По словам топ-менеджера компании, среди будущих игр есть на самом деле крупные проекты, сравнимые с Farpoint.

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Сергей Сурепин
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