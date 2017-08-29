Sony сфокусируется на играх для виртуальной реальности

Разработчики пообещали выпустить по-настоящему хорошие проекты ближе к зимним праздникам.

Вице-президент по маркетингу Sony Асад Кизилбаш поделился планами компании на зимние праздники. По его словам, разработчики сфокусировались на PlayStation VR.

Sony начнёт выпускать хорошие игры для PS VR Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Кизилбаш добавил, что Sony подготовила хороший фундамент для крупных проектов. При этом разработчики должны будут задействовать весь творческий потенциал.