Авторы оригинальной Prey анонсировали новую игру

Последний проект разработчиков вышел в 2015 году — им была бесплатная игра Dungeon Defenders II.

Human Head Studios анонсировала новый проект. Им стала ролевая игра в открытом мире Rune: Ragnarok.

По словам разработчиков, персонаж игры получит разнообразные способности. С помощью них можно будет противостоять богам и другим врагам. Также в игре будет возможность создания собственного оружия.