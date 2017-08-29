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Опубликовано 29 августа 2017, 09:17

Авторы оригинальной Prey анонсировали новую игру

Скриншот видео Human Head Studios

Скриншот видео Human Head Studios

Последний проект разработчиков вышел в 2015 году — им была бесплатная игра Dungeon Defenders II.

Human Head Studios анонсировала новый проект. Им стала ролевая игра в открытом мире Rune: Ragnarok.

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Rune: Ragnarok — новая игра от авторов оригинальной Prey

Скриншот видео Human Head Studios

По словам разработчиков, персонаж игры получит разнообразные способности. С помощью них можно будет противостоять богам и другим врагам. Также в игре будет возможность создания собственного оружия.

Первая часть Rune вышла в 2000 году. Дата выхода Rune: Ragnarok пока не известна.

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Сергей Сурепин
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