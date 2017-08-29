Авторы оригинальной Prey анонсировали новую игру
Последний проект разработчиков вышел в 2015 году — им была бесплатная игра Dungeon Defenders II.
Human Head Studios анонсировала новый проект. Им стала ролевая игра в открытом мире Rune: Ragnarok.
Rune: Ragnarok — новая игра от авторов оригинальной Prey
По словам разработчиков, персонаж игры получит разнообразные способности. С помощью них можно будет противостоять богам и другим врагам. Также в игре будет возможность создания собственного оружия.
Первая часть Rune вышла в 2000 году. Дата выхода Rune: Ragnarok пока не известна.