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Опубликовано 29 августа 2017, 09:44

Индийские разработчики выпустят игру о жертве секс-рабства

Скриншот видео: &copy;&nbsp;youtube.com/Missing Public Art

Скриншот видео: © youtube.com/Missing Public Art

Авторы проекта хотят рассказать о жизненном пути девушки, которую насильно продали в рабство.

Flying Robot Studios анонсировала игру Missing: The Complete Saga. Команда совместно с индийской художницей и активисткой Линой Кежривал работает над проектом, который расскажет о работорговли.

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Missing: The Complete Saga — новая игра о жертве секс-рабства

Скриншот видео: © youtube.com/Missing Public Art

По словам разработчиков, главная героиня игры — девочка Чампа из деревни в Западной Бенгалии. Вам необходимо будет оказывать помощь близким девочки, а также выполнять задания по мере взросления главной героини.

Авторы игры собирают деньги на Kickstarter. Необходимая сумма — 50 тысяч долларов. Прибыль с продаж игры разработчики переведут на помощь жертвам рабства.

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Сергей Сурепин
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