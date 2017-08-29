Индийские разработчики выпустят игру о жертве секс-рабства

Авторы проекта хотят рассказать о жизненном пути девушки, которую насильно продали в рабство.

Flying Robot Studios анонсировала игру Missing: The Complete Saga. Команда совместно с индийской художницей и активисткой Линой Кежривал работает над проектом, который расскажет о работорговли.

Missing: The Complete Saga — новая игра о жертве секс-рабства Скриншот видео: © youtube.com/Missing Public Art

По словам разработчиков, главная героиня игры — девочка Чампа из деревни в Западной Бенгалии. Вам необходимо будет оказывать помощь близким девочки, а также выполнять задания по мере взросления главной героини.