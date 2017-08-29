"Разрубить узел". В Госдуме объяснили, зачем Киеву признавать Россию агрессором

Принятие закона нанесёт удар по смешанным семьям и тем гражданам, кто уезжает на заработки в Москву, объясняют депутаты.

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал желание украинских властей законодательно закрепить за Россией статус страны-агрессора. По словам парламентария, официальный Киев преследует цель окончательно разорвать связи между народами России и Украины и для этого ставит под удар самых "стойких" в этом плане граждан Незалежной — членов смешанных семей и украинцев, вынужденных регулярно уезжать на заработки в Россию.

— Официальный представитель Петра Порошенко не зря оговорила фразу, что войны с Россией нет, то есть формально граждане Украины могут ездить и в Крым, и на материковую Россию. Но государство получает рычаг давления, чтобы спросить украинцев, мол, с какой целью вы едете в страну-агрессор, — цитирует РИА "Новости" слова Бальбека. — Вызвав пару-другую сотен на допрос в СБУ и запугав их там до полусмерти, официальный Киев надеется разрубить сложный и многогранный узел, который связывает российский и украинский народы.

Напомним, впервые определение страны-агрессора было применено к России в заявлении Верховной рады от января 2015 года. В нём утверждалось, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Украины и, кроме того, является стороной конфликта в Донбассе.

А ранее стало известно, что Киев намерен официально объявить Россию страной-агрессором. Соответствующий пункт будет закреплён в законопроекте о реинтеграции Донбасса.