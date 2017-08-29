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Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 10:06

Destiny 2 на ПК получит региональные ограничения

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/destinygame

Скриншот видео youtube.com/destinygame

Новый многопользовательский шутер будет распространяться через сервис компании Blizzard.

Студия Bungie подтвердила, что в Destiny 2 будет региональная система. Она соответствует той, что использует компания Blizzard в своих проектах.

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ПК-версия Destiny получит региональные ограничения

Скриншот видео youtube.com/destinygame

Пользователи смогут выбрать один из трёх регионов — Азия, Европа, США. Их можно будет менять перед запуском в зависимости от местоположения.

Напомним, Destiny 2 выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. ПК-версия появится 24 октября.

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Сергей Сурепин
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