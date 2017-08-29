Destiny 2 на ПК получит региональные ограничения

Студия Bungie подтвердила, что в Destiny 2 будет региональная система. Она соответствует той, что использует компания Blizzard в своих проектах.

Пользователи смогут выбрать один из трёх регионов — Азия, Европа, США. Их можно будет менять перед запуском в зависимости от местоположения.