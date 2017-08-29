"Охота на янки". В КНДР создали игру про обстрел американских солдат

В Северной Корее создали игру "Охота на янки", главная задача в которой ходить и отстреливать американских солдат.

Суть шутера в том, что игрок перемещается в тылу врага со снайперской винтовкой. На какой платформе доступна эта игра и кто является её разработчиком, пока не известно.