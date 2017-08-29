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Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 12:06

"Охота на янки". В КНДР создали игру про обстрел американских солдат

Скриншот: кадр &laquo;Охота на янки&raquo;

Скриншот: кадр «Охота на янки»

Сообщается, что шутер уже нашёл массу почитателей среди северокорейских пользователей.

В Северной Корее создали игру "Охота на янки", главная задача в которой ходить и отстреливать американских солдат.

Суть шутера в том, что игрок перемещается в тылу врага со снайперской винтовкой. На какой платформе доступна эта игра и кто является её разработчиком, пока не известно.

При этом местные СМИ сообщают, что игра уже нашла своих почитателей.

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Элиза Али
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