"Охота на янки". В КНДР создали игру про обстрел американских солдат
Скриншот: кадр «Охота на янки»
Сообщается, что шутер уже нашёл массу почитателей среди северокорейских пользователей.
В Северной Корее создали игру "Охота на янки", главная задача в которой ходить и отстреливать американских солдат.
Суть шутера в том, что игрок перемещается в тылу врага со снайперской винтовкой. На какой платформе доступна эта игра и кто является её разработчиком, пока не известно.
При этом местные СМИ сообщают, что игра уже нашла своих почитателей.