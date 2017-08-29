Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 15:39

В Street Fighter V появился новый боец

29 августа в Street Fighter V стала доступна для игры девушка-медиум по имени Менат.

Скриншот видео Street Fighter

Скриншот видео Street Fighter

Девушка Менат — медиум родом из Египта — была представлена Capcom в конце прошлой недели. Сейчас новый боец стал доступен в игре.

В основу боевого стиля Менат легла её способность управлять фиолетовыми магическими сферами. Разработчики предоставили три образа для героини на выбор: сюжетный, обычный и боевой.

Менат можно приобрести за шесть долларов и в комплекте сезонного пропуска.

image

В Street Fighter V появился новый боец

Скриншот видео Street Fighter

Street Fighter V доступна на PC и PS4.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • pc
  • capcom
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar