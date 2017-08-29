В Street Fighter V появился новый боец

Девушка Менат — медиум родом из Египта — была представлена Capcom в конце прошлой недели. Сейчас новый боец стал доступен в игре.

В основу боевого стиля Менат легла её способность управлять фиолетовыми магическими сферами. Разработчики предоставили три образа для героини на выбор: сюжетный, обычный и боевой.

Менат можно приобрести за шесть долларов и в комплекте сезонного пропуска.