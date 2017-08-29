В Street Fighter V появился новый боец
29 августа в Street Fighter V стала доступна для игры девушка-медиум по имени Менат.
Девушка Менат — медиум родом из Египта — была представлена Capcom в конце прошлой недели. Сейчас новый боец стал доступен в игре.
В основу боевого стиля Менат легла её способность управлять фиолетовыми магическими сферами. Разработчики предоставили три образа для героини на выбор: сюжетный, обычный и боевой.
Менат можно приобрести за шесть долларов и в комплекте сезонного пропуска.
В Street Fighter V появился новый боец
Street Fighter V доступна на PC и PS4.