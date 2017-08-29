В PS Store появилась демоверсия платформера Knack 2

В PS Store уже можно загрузить демоверсию платформера Knack 2 от студии SIE Japan Studio.

Пробная версия занимает 2,6 гигабайта на жёстком диске консоли и включает в себя один уровень — "Монастырь", — демонстрирующий основные элементы геймплея платформера.

Полная версия Knack 2 выйдет на PS4 уже 6 сентября. Оригинальная игра была одним из первых проектов, доступных на PS4 после начала продаж консоли.