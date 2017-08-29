Bethesda добавила платные модификации в Fallout 4

Bethesda сообщила , что "Клуб творчества" для Fallout 4 был добавлен в последнем обновлении для игры на PC, PS4 и Xbox One. Теперь самые выдающиеся создатели модификаций смогут продавать их за деньги.

В "Клубе творчества" игроки могут найти контент как от Bethesda Games Studios, так и от энтузиастов, прошедших отбор компании. Все модификации проверены Bethesda и работают на PC, PS4 и Xbox One. Для совершения покупок в "Клубе" используются кредиты, которые можно приобрести за реальные деньги.

Сообщается, что в следующем месяце "Клуб творчества" будет выпущен и для Skyrim Special Edition.