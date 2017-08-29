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Опубликовано 29 августа 2017, 16:21

Bethesda добавила платные модификации в Fallout 4

Издатель Bethesda сообщил об открытии "Клуба творчества", позволяющего пользователям продавать модификации для Fallout 4.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/GamebombCentral

Скриншот видео youtube.com/GamebombCentral

Bethesda сообщила, что "Клуб творчества" для Fallout 4 был добавлен в последнем обновлении для игры на PC, PS4 и Xbox One. Теперь самые выдающиеся создатели модификаций смогут продавать их за деньги.

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Bethesda добавила платные модификации в Fallout 4

Скриншот видео youtube.com/GamebombCentral

В "Клубе творчества" игроки могут найти контент как от Bethesda Games Studios, так и от энтузиастов, прошедших отбор компании. Все модификации проверены Bethesda и работают на PC, PS4 и Xbox One. Для совершения покупок в "Клубе" используются кредиты, которые можно приобрести за реальные деньги.

Сообщается, что в следующем месяце "Клуб творчества" будет выпущен и для Skyrim Special Edition.

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Станислав Погорский
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