Telltale Games заинтересована в игре по мотивам сериала "Чёрное зеркало"

Студия Telltale Games, известная по игровым сериалам на основе различных комиксов и сериалов, хочет взяться за разработку игры по мотивам научно-фантастического сериала "Чёрное зеркало" (Black Mirror) Чарли Брукера.

О таком желании в интервью PC Gamer рассказал Чарли Штауффер, глава по коммуникациям Telltale Games. Чарли рассказал, что является большим поклонником "Чёрного зеркала" и просто мечтает заняться таким проектом. Тем не менее он уточнил, что сейчас студия над этим не работает.

Также Штауффер заявил, что формула игровых сериалов Telltale Games постоянно эволюционирует, и сейчас студия работает над экспериментами, которые могут быть анонсированы уже через полгода.