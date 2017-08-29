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Опубликовано 29 августа 2017, 16:47

Telltale Games заинтересована в игре по мотивам сериала "Чёрное зеркало"

Представитель компании Telltale Games хочет сделать игру по мотивам сериала "Чёрное зеркало".

Кадр из сериала&nbsp;&ldquo;Черное зеркало&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из сериала “Черное зеркало”/kinopoisk.ru

Студия Telltale Games, известная по игровым сериалам на основе различных комиксов и сериалов, хочет взяться за разработку игры по мотивам научно-фантастического сериала "Чёрное зеркало" (Black Mirror) Чарли Брукера.

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Telltale Games заинтересованна в игре по мотивам сериала "Чёрное зеркало"

Кадр из сериала "Черное зеркало"/kinopoisk.ru

О таком желании в интервью PC Gamer рассказал Чарли Штауффер, глава по коммуникациям Telltale Games. Чарли рассказал, что является большим поклонником "Чёрного зеркала" и просто мечтает заняться таким проектом. Тем не менее он уточнил, что сейчас студия над этим не работает.

Также Штауффер заявил, что формула игровых сериалов Telltale Games постоянно эволюционирует, и сейчас студия работает над экспериментами, которые могут быть анонсированы уже через полгода.

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Станислав Погорский
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