Nintendo закрывает сервис Miiverse

8 ноября Nintendo закроет сервис Miiverse, проработавший всего пять лет. Это была ключевая социальная функция консоли Wii U.

Пока что Miiverse продолжит работу в штатном режиме. С помощью этого сервиса игроки могут обмениваться сообщениями и использовать различные сетевые функции в некоторых играх для Wii U и 3DS. Nintendo предоставит пользователям возможность загрузить историю своих постов в Miiverse до прекращения его работы.

Nintendo объяснила решение закрыть Miiverse тем, что сейчас игроки всё активнее пользуются социальными сетями. По этой же причине новая консоль компании Switch поддерживает отправку сообщений в Twitter и Facebook.