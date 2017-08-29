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Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 17:11

Nintendo закрывает сервис Miiverse

Вскоре сервис Miiverse от Nintendo прекратит свою работу, а вместе с ним и некоторые функции в играх.

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

8 ноября Nintendo закроет сервис Miiverse, проработавший всего пять лет. Это была ключевая социальная функция консоли Wii U.

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Nintendo закрывает сервис Miiverse

Фото © Nintendo

Пока что Miiverse продолжит работу в штатном режиме. С помощью этого сервиса игроки могут обмениваться сообщениями и использовать различные сетевые функции в некоторых играх для Wii U и 3DS. Nintendo предоставит пользователям возможность загрузить историю своих постов в Miiverse до прекращения его работы.

Nintendo объяснила решение закрыть Miiverse тем, что сейчас игроки всё активнее пользуются социальными сетями. По этой же причине новая консоль компании Switch поддерживает отправку сообщений в Twitter и Facebook.

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Станислав Погорский
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