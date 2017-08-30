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Регион
Опубликовано 30 августа 2017, 00:43

В Госдуме обсудят возможность переноса начала учебного года на октябрь

Первоклассники с родителями в День знаний. Фото: &copy; РИА Новости/Игорь Агеенко

Первоклассники с родителями в День знаний. Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для муниципалитетов переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

— Дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить её в зависимости от объективных условий, — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам депутатов, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей в России требует более гибкого подхода к определению даты начала учебного года. Кроме того, это позволит более эффективно использовать тёплое время года для полноценного отдыха детей.

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Анатолий Кривцов
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