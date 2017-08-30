В Госдуме обсудят возможность переноса начала учебного года на октябрь

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для муниципалитетов переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

— Дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить её в зависимости от объективных условий, — говорится в пояснительной записке к документу.