В Госдуме обсудят возможность переноса начала учебного года на октябрь
Первоклассники с родителями в День знаний. Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для муниципалитетов переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.
— Дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить её в зависимости от объективных условий, — говорится в пояснительной записке к документу.
По словам депутатов, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей в России требует более гибкого подхода к определению даты начала учебного года. Кроме того, это позволит более эффективно использовать тёплое время года для полноценного отдыха детей.