Заблудившийся польский турист устроил крупный лесной пожар в Черногории

Власти страны запросили помощь у пожарных Хорватии, бороться с огнём предполагается не только с земли, но и с воздуха.

Крупный лесной пожар на юге Черногории вспыхнул из-за незадачливого польского туриста, который, заблудившись, решил развести костёр в надежде привлечь к себе внимание. Об этом сообщает портал Vijesti.

Сухая погода и сильный ветер поспособствовали быстрому распространению огня. Пожар охватил большую часть холма в районе посёлка Шушань. Ситуация оказалась настолько серьёзна, что местные власти запросили помощь у хорватских спасателей. Борьбу с огнём предполагается вести не только с земли, но и с воздуха.