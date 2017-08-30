Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2017, 06:18

Заблудившийся польский турист устроил крупный лесной пожар в Черногории

Власти страны запросили помощь у пожарных Хорватии, бороться с огнём предполагается не только с земли, но и с воздуха.

Крупный лесной пожар на юге Черногории вспыхнул из-за незадачливого польского туриста, который, заблудившись, решил развести костёр в надежде привлечь к себе внимание. Об этом сообщает портал Vijesti.

Сухая погода и сильный ветер поспособствовали быстрому распространению огня. Пожар охватил большую часть холма в районе посёлка Шушань. Ситуация оказалась настолько серьёзна, что местные власти запросили помощь у хорватских спасателей. Борьбу с огнём предполагается вести не только с земли, но и с воздуха.

Как уточняет издание, туриста, ставшего виновником пожара, найти до сих пор не удалось.

BannerImage
Кирилл Бондарь
  • Новости
  • В мире
  • Черногория
  • Путешествия
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar