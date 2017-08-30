Крупный лесной пожар в Хорватии вызвала зажжённая на кладбище свеча

Возгорание не удавалось потушить на протяжении трёх дней, за это время выгорело около 70 гектаров леса.

Правоохранительные органы Хорватии установили причину трёхдневного крупного пожара в районе города Книн в центральной части страны. Как установили следователи, пламя разгорелось из-за свечи-лампады, оставленной кем-то на одной из могил на кладбище в Стрмице. Огонь перекинулся со свечи на лежавшие на земле сосновые иголки, после чего перекинулся на сухую траву, сообщили в полиции.

В общей сложности за три дня пожара выгорела территория площадью около 70 гектаров. Для борьбы с огнём власти привлекли 80 пожарных и авиацию.

В настоящее время полиция ищет виновников пожара, оставивших зажжённую свечу.