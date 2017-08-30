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Регион
Опубликовано 30 августа 2017, 09:31

В Минобрнауки отреагировали на идею ЛДПР перенести День знаний на 1 октября

Фото: &copy;РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын

В министерстве добавили, что в России уже стало традицией, что День знаний приходится на 1 сентября.

Министерство образования и науки не намерено переносить День знаний на 1 октября. В пресс-службе отметили, что это предложение и ранее уже озвучивалось, однако не нашло отклика ни у учителей, ни у родителей.

— В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию, — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

При этом в ведомстве добавили, что формирование календарного плана и начала учебного года относится к полномочиям школы.

ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для муниципалитетов перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

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Янковская Ольга
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