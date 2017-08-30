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Опубликовано 30 августа 2017, 11:04

Киберспорт рискует лишиться места на Олимпиаде

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Президент Международного олимпийского комитета выступил против жестоких игр на соревнованиях.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что популярные среди подростков виды спорта будут появляться на Олимпийских играх. Однако за киберспртом ведомство будет следить пристально.

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МОК ставит под вопрос наличие киберспорта на Олимпиаде

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Томас Бах считает, что киберспортивные дисциплины, которые отражают реальные виды спорта, являются положительными. Но игры, которые содержат насилие и жестокость, не соответствуют олимпийским ценностям.

Сейчас МОК поддерживает виртуальный футбол и другие виды спорта.

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Сергей Сурепин
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