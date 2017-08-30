Киберспорт рискует лишиться места на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета выступил против жестоких игр на соревнованиях.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что популярные среди подростков виды спорта будут появляться на Олимпийских играх. Однако за киберспртом ведомство будет следить пристально.

МОК ставит под вопрос наличие киберспорта на Олимпиаде Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Томас Бах считает, что киберспортивные дисциплины, которые отражают реальные виды спорта, являются положительными. Но игры, которые содержат насилие и жестокость, не соответствуют олимпийским ценностям.