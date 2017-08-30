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Опубликовано 30 августа 2017, 11:21

Авторы Rainbow Six Siege рассказали подробности будущего обновления игры

Шутер получит новый контент после выхода операции под названием "Кровавая орхидея".

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Ubisoft готовит к выпуску новое обновление. Разработчики добавят в игру новые карты, оперативников, а также изменят баланс.

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Rainbow Six Siege получит новый контент

Фото © Ubisoft Montreal

В игре появятся новые оперативники: Lesion и Ying из гонконгского подразделения S.D.U. и Ela из спецназа Польши. Они будут доступны для владельцев сезонного пропуска, а также для отдельной покупки.

Новое обновление выйдет 5 сентября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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