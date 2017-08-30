Авторы Rainbow Six Siege рассказали подробности будущего обновления игры
Шутер получит новый контент после выхода операции под названием "Кровавая орхидея".
Фото © Ubisoft Montreal
Ubisoft готовит к выпуску новое обновление. Разработчики добавят в игру новые карты, оперативников, а также изменят баланс.
Rainbow Six Siege получит новый контент
Фото © Ubisoft Montreal
В игре появятся новые оперативники: Lesion и Ying из гонконгского подразделения S.D.U. и Ela из спецназа Польши. Они будут доступны для владельцев сезонного пропуска, а также для отдельной покупки.
Новое обновление выйдет 5 сентября 2017 года.